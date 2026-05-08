Kryptobroker unter der Lupe: Block: Starke Zahlen, Iren: Deal mit Nvidia & Rheinmetall: Abstufung

Ohne den neuen Deal mit Nvidia hätte es für die Aktie von Iren ein schwarzer Freitag werden können. Die Zahlen passen vorne und hinten nicht. Trotzdem steigt die Aktie. Die Anleger sehen eine neue Fantasie. Zugreifen?Krypto-Broker unter Feuer? - Morgan Stanley greift Coinbase, Robinhood & Co. an Morgan Stanley steigt in den Handel mit Kryptowährungen ein. Werden die Karten bei Krypto-Brokern jetzt neu gemischt? Über E*TRADE sollen die Kunden in einer Probephase zunächst Bitcoin, Ether und Solana handeln können. Müssen sich jetzt Coinbase, Robinhood, Block, Interactive Brokers und SoFi warm anziehen? Rheinmetall Schock: JPMorgan zieht die Reißleine Der deutsche Rüstungskonzern war lange Zeit …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran