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Markus Weingran
08.05.2026 15:27 Uhr
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Kryptobroker unter der Lupe: Block: Starke Zahlen, Iren: Deal mit Nvidia & Rheinmetall: Abstufung

Ohne den neuen Deal mit Nvidia hätte es für die Aktie von Iren ein schwarzer Freitag werden können. Die Zahlen passen vorne und hinten nicht. Trotzdem steigt die Aktie. Die Anleger sehen eine neue Fantasie. Zugreifen?Krypto-Broker unter Feuer? - Morgan Stanley greift Coinbase, Robinhood & Co. an Morgan Stanley steigt in den Handel mit Kryptowährungen ein. Werden die Karten bei Krypto-Brokern jetzt neu gemischt? Über E*TRADE sollen die Kunden in einer Probephase zunächst Bitcoin, Ether und Solana handeln können. Müssen sich jetzt Coinbase, Robinhood, Block, Interactive Brokers und SoFi warm anziehen? Rheinmetall Schock: JPMorgan zieht die Reißleine Der deutsche Rüstungskonzern war lange Zeit …

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© 2026 Markus Weingran
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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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