Die Allianz-Aktie zählt zum Wochenschluss zu den schwächsten Werten im DAX. Der deutliche Kursrückgang sorgt am Markt für Aufmerksamkeit, hat jedoch einen rein technischen Hintergrund und steht nicht im Zusammenhang mit einer operativen Eintrübung.Der Versicherungsriese wird am Freitag ex Dividende gehandelt. Dadurch reduziert sich der Aktienkurs rechnerisch um den ausgeschütteten Betrag von 17,10 Euro je Aktie. Anleger, die die Papiere erst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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