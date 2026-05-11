Nur wenige Rohstoffe stehen so unbemerkt im Zentrum der globalen Machtverschiebung wie das Schwermetall Wolfram. Während die Mehrheit der Qualitätsmedien und Anleger über KI-Chips, Rüstungsbudgets und Handelsstreitigkeiten berichten und diskutieren, dreht China systematisch den Rohstoffhahn zu. Peking kontrolliert rund 80 % der globalen Wolframproduktion und -verarbeitung. Diesen Hebel nutzt die dortige Regierung immer stärker als Druckmittel und geopolitische Waffe, besonders wenn Länder wie die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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