Mein Top 5 Gaming-Aktien: Micron: Noch Kaufen? - Telekom: Drohnen mit Rheinmetall - Aurubis: Neue Fantasie

Entsteht ein neues Traumduo für die Abwehr von Drohnen? Die Telekom und Rheinmetall kooperieren, um ein Anti-Drohnen-System zum Schutz von kritischer Infrastruktur zu entwickeln. Welche Aktie profitiert mehr?Nintendo patzt beim Ausblick - Meine Top 5 Gaming-Aktien Nintendo hat mit seinem schwachen Ausblick das Problem offen gelegt: Die Speicherpreise steigen immer mehr an. Trotzdem bietet die Gaming-Branche einige spannende Alternativen zum japanischen Spiele-Riesen. Anleger, die nicht nur auf SuperMario oder Zelda setzen möchten, bekommen fünf interessante Werte vorgestellt. Micron-Aktie nach Rallye: Ist der Speicherstar schon zu teuer? Die Aktie des amerikanischen Speicher-Spezialisten …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran