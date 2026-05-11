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Markus Weingran
11.05.2026 15:27 Uhr
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Mein Top 5 Gaming-Aktien: Micron: Noch Kaufen? - Telekom: Drohnen mit Rheinmetall - Aurubis: Neue Fantasie

Entsteht ein neues Traumduo für die Abwehr von Drohnen? Die Telekom und Rheinmetall kooperieren, um ein Anti-Drohnen-System zum Schutz von kritischer Infrastruktur zu entwickeln. Welche Aktie profitiert mehr?Nintendo patzt beim Ausblick - Meine Top 5 Gaming-Aktien Nintendo hat mit seinem schwachen Ausblick das Problem offen gelegt: Die Speicherpreise steigen immer mehr an. Trotzdem bietet die Gaming-Branche einige spannende Alternativen zum japanischen Spiele-Riesen. Anleger, die nicht nur auf SuperMario oder Zelda setzen möchten, bekommen fünf interessante Werte vorgestellt. Micron-Aktie nach Rallye: Ist der Speicherstar schon zu teuer? Die Aktie des amerikanischen Speicher-Spezialisten …

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© 2026 Markus Weingran
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Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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