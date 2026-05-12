Anleihevolumen könnte auf bis zu 300 Mio. Euro steigen

Die Iute Group plant vorbehaltlich geeigneter Marktbedingungen die Aufstockung ihrer bestehenden besicherten 12%-Anleihe 2025/30 (ISIN: XS3047514446) um bis zu 140 Mio. Euro. Das aktuell ausstehende Volumen der Anleihe liegt bei 160 Mio. Euro und könnte damit auf insgesamt bis zu 300 Mio. Euro steigen. Die zusätzlichen Schuldverschreibungen sollen im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert und in die bestehenden Listings an den Börsen in Frankfurt und Tallinn aufgenommen werden.

Die Emissionserlöse sollen vor allem zur weiteren Optimierung der Kapitalstruktur sowie zur Refinanzierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...