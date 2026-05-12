Der New Yorker Biotech-Investor Paradigm BioCapital Advisors hat eine bedeutende Beteiligung an Assembly Biosciences aufgebaut. Wie aus einem gestern nachbörslichen veröffentlichten SEC-Filing hervorgeht, hält Paradigm nun 865.251 Aktien am Unternehmen und damit einen Anteil von 5,4 Prozent. Die Investition von Paradigm BioCapital entspricht aktuell einem Gegenwert von über 26 Millionen US-Dollar. Blickt man auf historische Transaktionen und das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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