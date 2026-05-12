Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares hat Relobus an Infracapital verkauft- Führender privater Busverkehrsbetreiber in Polen mit starker Marktposition - Erfolgreiche Sanierung, zahlreiche neue Vertragsabschlüsse unter der Eigentümerschaft von Mutares - Transaktion markiert weiteren erfolgreichen Exit
Die Mutares (ISIN: DE000A2NB650) hat ihr Portfoliounternehmen Relobus Transport Polska sp. z o.o. ("Relobus"), einen der größten privaten Betreiber öffentlicher Busverkehrsdienste in Polen, an einen von Infracapital, dem Infrastruktur-Beteiligungsarm von M&G, verwalteten Fonds verkauft....Den vollständigen Artikel lesen ...
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