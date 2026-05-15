Bei Assembly Biosciences verdichten sich derzeit mehrere Entwicklungen zu einem verdächtigen Gesamtbild. Nachdem das Unternehmen die Präsentation von Topline-Daten aus der Phase-1a-Studie seines Hepatitis-D-Kandidaten ABI-6250 für den 27. Mai auf dem EASL-Kongress angekündigt hat, rücken nun zusätzlich strategische Faktoren in den Fokus. Besonders spannend erscheint dabei die Kombination aus klinischem Momentum, auffallend selbstbewussten Aussagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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