Am 5. Mai hatten wir um 19:16 Uhr im Express-Service über den deutschen Entwickler von Wind- und Solarparks berichtet. Der Beitrag trug die Überschrift "Der Ausbruch läuft". Darin hatten wir darauf hingewiesen, dass sich die Aktie von EnergieKontor ISIN: DE0005313506 aus charttechnischer Sicht in einer starken Verfassung befindet. Diese Einschätzung wurde durch den Relative-Stärke-Index und das Momentum gestützt. Zudem markierte die Aktie an diesem ...

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