BMW und Solarwatt erweitern ihre Kooperation um Vehicle-to-Home (V2H): Ab Ende 2026 lassen sich Fahrzeuge der Neuen Klasse über das Heimenergiemanagementsystem SOLARWATT Manager als bidirektionaler Speicher in den Haushalt einbinden. Für Installateure und Energieplaner entsteht damit ein neues Systemangebot aus Fahrzeug, Wallbox, PV-Anlage und Hausspeicher aus einer Hand. V2H-Integration über HEMS geplantBMW und Solarwatt kündigen eine Erweiterung ihrer seit 2013 bestehenden Zusammenarbeit an. Neu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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