Der gestrige Montag stand an den US-Börsen weiter ganz im Zeichen des KI-Booms. Der Dow Jones eröffnete freundlich, konnte aber die 50.000-Punkte-Marke noch nicht wieder zurückerobern. Die Aktien von Salesforce und 3M legten mit über 3 % Kursgewinn am deutlichsten zu, während Caterpillar und UnitedHealth mit über 2 % Kursrückgang am stärksten verloren. Im Nasdaq dominierten Zscaler, Cognizant Tech und Verisk Analytics bei den Bullen, während die Bären Regeneron Pharma mit über 10 % Kursverlust regelrecht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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