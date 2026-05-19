Hohe Wirtschaftlichkeit: Atlas Salt - Nordamerikas nächste große Salzmine?

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Atlas Salt entwickelt mit dem Great Atlantic Salt Project eine potenzielle neue Großmine in Nordamerika. Die Machbarkeitsstudie zeigt einen NPV von 920 Mio. CAD.

Atlas Salt (TSXV:SALT WKN: A3C2CB) entwickelt mit dem Great Atlantic Salt Project in Neufundland eines der außergewöhnlichsten Rohstoffprojekte Nordamerikas. Das Unternehmen will die erste neue Untertage-Salzmine des Kontinents seit Jahrzehnten errichten - in einem Markt, der zunehmend mit strukturellen Versorgungsengpässen konfrontiert ist.

Im Interview mit CEO Nolan K. Peterson sprechen wir über die aktuelle Entwicklung des Projekts, die wirtschaftlichen Kennzahlen, die Marktsituation im nordamerikanischen Salzsektor und die nächsten Schritte auf dem Weg zur möglichen Produktion.

https://goldinvest.de/videos/atlas-salt-nordamerikas-naechste-grosse-salzmine

Besonders spannend: Die aktualisierte Machbarkeitsstudie weist für das Great Atlantic Salt Project einen Nachsteuer-NPV8 von rund 920 Mio. CAD aus - bei einer geplanten Jahresproduktion von 4 Mio. Tonnen hochreinem Straßensalz. Gleichzeitig importiert Nordamerika jedes Jahr Millionen Tonnen Salz, während bestehende Minen altern oder geschlossen werden.

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