DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Vorstandsänderung - Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc Mitteilung)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

medondo holding ag: Vorstandsänderung

Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc Mitteilung)

München (pta000/19.05.2026/11:30 UTC+2)

Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc Mitteilung)

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VORSTANDSÄNDERUNG

München, 19. Mai 2026 - Die medondo holding AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass Herr Stefan Staudacher zum 30. Juni 2026 planmäßig aus dem Vorstand ausscheidet. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Staudacher, der interimistisch in den Vorstand gewechselt war, für seine Arbeit als Vorstand. Der Aufsichtsrat führt derzeit Gespräche mit einem potenziellen Kandidaten für einen Nachfolger als Vorstand.

Ansprechpartner:

medondo holding ag

Tattenbachstraße 6

80538 München

Deutschland

Tel.: +49 89 9974290 00

E-Mail: ir.holding@medondo.com

Website: www.holding.medondo.com

(Ende)

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Aussender: medondo holding ag Tattenbachstraße 6 80538 München Deutschland Ansprechpartner: Stefan Staudacher Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779183000161 ]

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May 19, 2026 05:30 ET (09:30 GMT)