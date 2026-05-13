PTA-News: medondo holding ag: Nachhaltigkeit im Praxismanagement: Wie digitale Prozesse Ressourcenverbrauch und organisatorischen Aufwand reduzieren - Warum Effizienz und Nachhaltigkeit in Zahnarzt- und KFO-Praxen zunehmend zusammengehören

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Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

medondo holding ag: Nachhaltigkeit im Praxismanagement: Wie digitale Prozesse Ressourcenverbrauch und organisatorischen Aufwand reduzieren

Warum Effizienz und Nachhaltigkeit in Zahnarzt- und KFO-Praxen zunehmend zusammengehören

München (pta000/13.05.2026/10:33 UTC+2)

Pressemitteilung

Nachhaltigkeit im Praxismanagement: Wie digitale Prozesse Ressourcenverbrauch und organisatorischen Aufwand reduzieren

Warum Effizienz und Nachhaltigkeit in Zahnarzt- und KFO-Praxen zunehmend zusammengehören

Hannover, 13.05.2026 - Nachhaltigkeit gewinnt auch in Zahnarzt- und kieferorthopädischen Praxen zunehmend an Bedeutung. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Umweltbewusstsein, sondern immer stärker auch um wirtschaftliche Effizienz und moderne Praxisorganisation. Digitale Prozesse können helfen, Papierverbrauch zu reduzieren, Verwaltungsaufwand zu minimieren und Abläufe ressourcenschonender zu gestalten - ein Thema, das angesichts steigender Kosten und wachsender organisatorischer Anforderungen für viele Praxen relevanter wird.

Wie groß das Potenzial ist, zeigt die zunehmende Digitalisierung im Gesundheitswesen. Laut einer 2025 veröffentlichten Umfragestudie unter deutschen Zahnarztpraxen arbeiten bereits 80 Prozent der Praxen mit digitalem Röntgen, während der Einsatz digitaler Technologien im Praxisalltag insgesamt kontinuierlich zunimmt. Gleichzeitig verursacht die tägliche Administration weiterhin einen hohen Ressourcenverbrauch: Dokumente werden mehrfach ausgedruckt, Informationen zwischen verschiedenen Systemen übertragen und organisatorische Prozesse häufig manuell gesteuert. Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung verweist zudem auf einen durchschnittlichen Bürokratieaufwand von über 24 Stunden pro Woche in Zahnarztpraxen - Zeit, die erhebliche personelle und organisatorische Ressourcen bindet.

Neben dem personellen Aufwand rückt auch der nachhaltige Umgang mit Materialien und Energie stärker in den Fokus. Papierbasierte Verwaltungsprozesse, redundante Dokumentationen und ineffiziente Kommunikationswege verursachen nicht nur zusätzliche Kosten, sondern erhöhen auch den Ressourcenverbrauch im Praxisalltag. Gleichzeitig wächst der Druck, Prozesse wirtschaftlicher und gleichzeitig nachhaltiger zu gestalten. Für viele Praxen wird damit zunehmend entscheidend, wie effizient Informationen verarbeitet, Aufgaben organisiert und Abläufe digital gesteuert werden können.

Nachhaltigkeit beginnt bei den organisatorischen Prozessen

In vielen Zahnarzt- und KFO-Praxen sind organisatorische Abläufe historisch gewachsen. Unterschiedliche Softwarelösungen, analoge Zwischenschritte und manuelle Prozesse führen häufig dazu, dass Informationen mehrfach erfasst, Dokumente ausgedruckt oder Aufgaben unnötig abgestimmt werden müssen. Besonders bei hohem Patientenaufkommen entstehen dadurch erhebliche Reibungsverluste.

Digitale und integrierte Prozesse können hier nicht nur organisatorische Vorteile schaffen, sondern auch Ressourcen sparen. Werden Informationen zentral verfügbar gemacht und Abläufe effizient gesteuert, lassen sich Papierverbrauch, redundante Arbeitsschritte und unnötige Kommunikationswege deutlich reduzieren.

"Nachhaltigkeit in Praxen wird häufig auf Materialien oder Energieverbrauch reduziert. Dabei liegt ein großer Hebel oft in der Organisation selbst", sagt Stefan Staudacher, Vorstand der medondo holding AG. "Effiziente digitale Prozesse helfen nicht nur dabei, Ressourcen zu schonen, sondern entlasten gleichzeitig Teams und verbessern die wirtschaftliche Steuerbarkeit."

Der medondo manager unterstützt ressourcenschonende Praxisorganisation

Genau an diesem Punkt setzt der medondo manager an. Die Software unterstützt Zahnarzt- und KFO-Praxen dabei, organisatorische Prozesse zentral zu bündeln und digitale Abläufe effizient zu steuern. Informationen, Aufgaben und Kommunikationsprozesse werden in einer integrierten Systemlogik zusammengeführt, wodurch unnötige Zwischenschritte und Medienbrüche reduziert werden können.

Dadurch lassen sich zahlreiche Prozesse papierärmer und strukturierter organisieren - von der internen Aufgabensteuerung über die Patientenkommunikation bis hin zur Koordination administrativer Abläufe. Teams profitieren von mehr Transparenz und klaren Zuständigkeiten, während gleichzeitig organisatorischer Aufwand reduziert wird.

Digitale Effizienz wird zum Nachhaltigkeitsfaktor

Die Entwicklung in der Dentalbranche macht deutlich: Nachhaltigkeit wird zunehmend auch zu einer organisatorischen Frage. Gefragt sind Lösungen, die nicht nur digitale Technologien bereitstellen, sondern Prozesse ganzheitlich effizienter machen. Für Zahnarzt- und KFO-Praxen bedeutet das, Ressourcenverbrauch, Wirtschaftlichkeit und organisatorische Stabilität stärker gemeinsam zu denken.

So bestätigt auch Dr. Andrea Freudenberg, Kieferorthopädin aus Weinheim: "Mit dem medondo manager gelingt es uns, die gesamte Patient:innen-Reise abzubilden. Das beginnt bei der einfachen Online-Terminbuchung und der automatisierten Bereitstellung der jeweils altersabhängigen Anamnesebögen und Aufklärungsdokumente. Damit spare ich viel Zeit in der Beratung. Im Nachgang kann ich meinen Patient:innen zusätzlich Aufklärungsvideos bereitstellen oder einfach und unkompliziert eine Videosprechstunde planen. Auch in der Zusammenarbeit mit anderen Ärzt:innen und Therapeut:innen ist uns der medondo manager eine große Hilfe: Im Co-Behanderportal können wir z.B. unseren Logopäd:innen, die die Funktionsbehandlung durchführen, Unterlagen, Bilder und Videos zur Verfügung stellen. Diese Zusammenarbeit macht die Behandlung auch für unsere Patient:innen transparent, was sehr gut ankommt. Und zu guter Letzt können wir sämtliche Unterlagen von unseren Patient:innen digital unterschreiben lassen. All das erleichtert unseren Praxisalltag enorm und bringt darüber hinaus auch Vorteile für unsere Umwelt."

Für medondo ist genau das der Ansatz moderner Praxissoftware. Der medondo manager wurde entwickelt, um Praxen eine integrierte Grundlage für effiziente und ressourcenschonende Abläufe zu bieten. Denn nachhaltiges Praxismanagement entsteht nicht allein durch einzelne Maßnahmen, sondern vor allem durch intelligente Prozesse, die Teams entlasten und Ressourcen sinnvoll nutzen.

Über medondo

Als Wegbegleiter für erfolgreiche Praxen entwickelt medondo innovative Lösungen, die auf Basis digitaler Technologien und zukunftssicherer Konzepte für effiziente Arbeitsabläufe sorgen. Ziel ist es, den Praxisalltag so zu gestalten, dass das Praxisteam entlastet wird und mehr Zeit für das Wesentliche hat: die Patient:innen. Mit langjähriger Erfahrung der Ärzt:innen im medizinischen Beirat, der engen Zusammenarbeit mit 50 zukunftsorientierten Kooperationspraxen sowie international führenden Medizinunternehmen, wie Align Technology oder DentalMonitoring, begegnen medondo Lösungen zielgerichtet den Wünschen und Bedürfnissen von Praxisteams. Die medondo AG mit Sitz in Hannover wurde im September 2018 auf Initiative führender Fachzahnärzte gegründet, um zusammen mit branchenerfahrenen IT-Expert:innen die Zukunft des Medizinsektors aktiv zu gestalten.

Weitere Informationen:

www.medondo.com

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medondo AG

Schiffgraben 19

30159 Hannover

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May 13, 2026 04:33 ET (08:33 GMT)