DJ PTA-News: medondo holding ag: Operativer Status Quo - Informationen zum initiierten Kosteneffizienzprogramms - Break Even im September 2026 erwartet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

medondo holding ag: Operativer Status Quo - Informationen zum initiierten Kosteneffizienzprogramms - Break Even im September 2026 erwartet

München (pta000/26.05.2026/08:18 UTC+2)

medondo holding AG: Operativer Status Quo - Informationen zum initiierten Kosteneffizienzprogramms - Break Even im September 2026 erwartet

-- Reduzierung der Betriebs- und Personalkosten um über ca. 60% bei medondo AG

-- Break Even im September 2026 erwartet

-- Finanzbedarf lediglich ca. 230.000 EUR bereits in laufender Umsetzung

-- medondo Holding AG reduziert ebenfalls Betriebs- und Personalkosten um ca. 60% ab 1.7.2026

München, den 22.Mai 2026

München, 22.05.2026 -Wie bereits mit Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.596/2014 am 30.April 2026 kommuniziert, hat die medondo holding AG (ISIN: DE0008131350) einen Re-Fokussierungsprozess auf Ebene ihrer 100%igen operativen Tochtergesellschaft medondo AG eingeleitet.

Im April 2026 wurde vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein Kosteneffizienzprogramm initiiert und Betriebskosteneinsparungen und Personalkostenabbaumaßnahmen eingeleitet.

Da dieses Programm aus heutiger Sicht bereits bis zum September 2026 umgesetzt sein wird, reduzieren sich die Betriebs- und Personalkosten der medondo AG gegenüber der bisherigen Planung um über 60%. Dadurch wird die medondo AG Ihr planmäßiges Ziel, den Cash Break Even, im Q3/2026 erreichen. Der noch benötigte Finanzierungsbedarf für dieses Kosteneffizienzprogramm beträgt lediglich ca. 230.000 Euro und die entsprechenden Maßnahmen befindet sich gerade in der Umsetzung.

Die zukünftige Vertriebsstrategie wird planmäßig über unsere Experten sowie über einen Digitalvertrieb erfolgen. Ebenso werden wir neben dem Dentalmarkt weitere medizinische Bereiche erschließen. Die Finanzierung der Vertriebsstrategie ist aus dem operativen positiven Cash Flow geplant.

Der Vorstand geht deshalb weiterhin von einem erheblichen Wachstumspotenzial im Markt für voll integrierte, cloudbasierte Arztlösungen aus. Diese Einschätzung stützt sich sowohl auf interne Beobachtungen als auch auf externe Analysen und Studien renommierter Beratungsunternehmen, die übereinstimmend einen deutlichen Nachholbedarf bei der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens feststellen.

Trotz der noch verhaltenen Investitionsbereitschaft vieler Arztpraxen - bedingt durch die angespannte wirtschaftliche Lage und der noch zögerlichen Bereitschaft zu digitalisieren - bleibt der strukturelle Bedarf an digitalen Lösungen hoch. Der administrative Aufwand in Arztpraxen, der demografische Wandel sowie der zunehmende Fachkräftemangel wirken dabei als zusätzliche Treiber für die Digitalisierung ärztlicher Prozesse. In diesem Umfeld positioniert sich die Gesellschaft mit ihrer vollständig integrierten Softwarelösung als zukunftsfähiger Anbieter in einem wachsenden Marktsegment.

Die medondo holding AG wird ihre eigenen Betriebs- und Personalkosten ab 1.7.2026 ebenfalls um ca. 60% reduzieren. Auf dieser Basis verfügt die medondo Holding AG über ausreichend Liquidität zur Finanzierung ihrer Kosten für die kommenden 12 Monate.

Mit dieser Re-Fokussierung sind wir überzeugt, für die Zukunft gut aufgestellt zu sein und wieder attraktiv für den Kapitalmarkt zu werden.

Ansprechpartner:

medondo holding ag

Tattenbachstraße 6

80538 München

Deutschland

Stefan Staudacher

Tel.: +49 89 9974290 00

E-Mail: ir.holding@medondo.com

Website: www.holding.medondo.com

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Aussender: medondo holding ag Tattenbachstraße 6 80538 München Deutschland Ansprechpartner: Stefan Staudacher Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate BSX

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May 26, 2026 02:18 ET (06:18 GMT)