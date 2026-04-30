DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: VERLUSTANZEIGE NACH § 92 AKTG AUFGRUND VON WERTBERICHTIGUNG VON BETEILIGUNGEN

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Verlust der hälftigen Grundkapitals (-- 92 AktG)

medondo holding ag: VERLUSTANZEIGE NACH -- 92 AKTG AUFGRUND VON WERTBERICHTIGUNG VON BETEILIGUNGEN

München (pta000/30.04.2026/21:55 UTC+2)

Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

VERLUSTANZEIGE NACH -- 92 AKTG AUFGRUND VON WERTBERICHTIGUNG VON BETEILIGUNGEN

München, 30. April 2026 - Der Vorstand der medondo holding AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals der

Gesellschaft besteht. Der Vorstand wird unverzüglich eine Hauptversammlung einberufen und dieser den Verlust der Hälfte des Grundkapitals anzeigen und die Lage

der Gesellschaft erörtern.

Hintergrund ist, dass die Gesellschaft einen Restrukturierungsprozess auf Ebene ihrer operativen Tochtergesellschaft medondo AG eingeleitet hat. Ziel ist es, den operativen

Betrieb auf kostenreduzierter Basis fortzuführen und so im dritten Quartal 2026 den operativen Cash Flow Break-Even zu erreichen.

Im Rahmen dieses Restrukturierungsprozesses wurden die auf Holdingebene gehaltenen Beteiligungsansätze überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass nicht

liquiditätswirksame Wertberichtigungen in erheblichem Umfang vorzunehmen sind.

Die Neubewertung der Beteiligungen führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals von bisher rund EUR 11 Mio. auf nunmehr rund EUR 2 Mio.

Ansprechpartner:

medondo holding ag

Tattenbachstraße 6

80538 München

Deutschland

Stefan Staudacher

Tel.: +49 89 9974290 00

E-Mail: ir.holding@medondo.com

Website: www.holding.medondo.com

(Ende)

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Aussender: medondo holding ag Tattenbachstraße 6 80538 München Deutschland Ansprechpartner: Stefan Staudacher Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate BSX

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April 30, 2026 15:55 ET (19:55 GMT)