PTA-Adhoc: medondo holding ag: Vorstandsänderung - Franz Kirschner übernimmt das Amt als Interimsvorstand bis 30. Juni 2027

DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Vorstandsänderung - Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc Mitteilung)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

medondo holding ag: Vorstandsänderung

Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc Mitteilung)

München (pta000/24.06.2026/13:30 UTC+2)

VORSTANDSÄNDERUNG

München, 24. Juni 2026 - Die medondo holding AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass Herr Franz Kirschner zum 1. Juli 2026 zum Vorstand bestellt wird.

Herr Franz Kirschner übernimmt das Amt als Interimsvorstand bis 30. Juni 2027.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Aussender:

medondo holding AG

Tattenbachstraße 6

80538 München

Deutschland

(Ende)

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Aussender: medondo holding ag Tattenbachstraße 6 80538 München Deutschland Ansprechpartner: Stefan Staudacher Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782300600236 ]

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June 24, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)