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Dow Jones News
24.06.2026 14:03 Uhr
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PTA-Adhoc: medondo holding ag: Vorstandsänderung - Franz Kirschner übernimmt das Amt als Interimsvorstand bis 30. Juni 2027

DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Vorstandsänderung - Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc Mitteilung)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

medondo holding ag: Vorstandsänderung

Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc Mitteilung)

München (pta000/24.06.2026/13:30 UTC+2)

VORSTANDSÄNDERUNG

München, 24. Juni 2026 - Die medondo holding AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass Herr Franz Kirschner zum 1. Juli 2026 zum Vorstand bestellt wird.

Herr Franz Kirschner übernimmt das Amt als Interimsvorstand bis 30. Juni 2027.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Aussender:

medondo holding AG

Tattenbachstraße 6

80538 München

Deutschland

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      medondo holding ag 
           Tattenbachstraße 6 
           80538 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Stefan Staudacher 
Tel.:         +49 89 9974290 00 
E-Mail:        ir.holding@medondo.com 
Website:       www.holding.medondo.com 
ISIN(s):       DE0008131350 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782300600236 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

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