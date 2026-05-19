Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die LR Health & Beauty SE hat folgende Pressemitteilung veröffentlicht:Die LR Health & Beauty SE (die "Gesellschaft") hat am heutigen Tag beschlossen, ein schriftliches Verfahren (das "schriftliche Verfahren") zwischen den Inhabern der Anleihen 2024/2028 (ISIN NO0013149658/ WKN A3513A) der Gesellschaft (die "Anleihegläubiger" und die "Anleihen") einzuleiten, um die Umstrukturierung der Kapitalstruktur der Gesellschaft umzusetzen, die mit Anleihegläubigern, die mehr als zwei Drittel (2/3) des Nennbetrags der Anleihen halten, sowie dem Aktionär der Gesellschaft vereinbart wurde, wie von der Gesellschaft am 11. Februar 2026 mitgeteilt (die "Umstrukturierung"). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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