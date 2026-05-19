Die EnergieKontor-Aktie ISIN: DE0005313506 hat das zuletzt genannte Kursziel schneller erreicht als erwartet. Erst am Sonntag wurde im RuMaS Express-Service eine neue Einschätzung zu EnergieKontor veröffentlicht, wenige Tage später war das Ziel bereits erreicht. Für Anleger erwies sich der Trading-Tipp vom 05. Mai damit als Volltreffer: Die Aktie des Wind- und Solarparkentwicklers legte um 16 Prozent zu, das vorgeschlagene Zertifikat gewann sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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