Assembly Biosciences konnte am vergangenen Freitag mit gleich zwei wegweisenden Neuigkeiten aufwarten. Neben einer klinischen Expansion und damit größeren Marktchancen steht eine neue Investorenrunde im Fokus. Für die Aktie meines Biotech-Favoriten steht damit der Aufbruch in neue Kursregionen an. Alte und neue Investoren geben weitere 100 Millionen Dollar Das neuerliche Engagement verschiedener Top-Tier-Investoren signalisiert vor allem eines: Bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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