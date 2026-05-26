Anzeige
Mehr »
Dienstag, 26.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Technologie-Metall mit +90 %: Ist Indium der nächste KI-Boom, den der Markt noch nicht entdeckt hat?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG
Xetra
25.05.26 | 17:35
50,76 Euro
+1,28 % +0,64
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
MERCEDES-BENZ GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MERCEDES-BENZ GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
50,6651,0607:23
50,5150,8907:22
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BIONXT SOLUTIONS
BIONXT SOLUTIONS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BIONXT SOLUTIONS INC0,250-3,10 %
LIBERTY MEDIA CORPORATION SERIES A LIBERTY FORMULA ONE71,010,00 %
LIBERTY MEDIA CORPORATION SERIES C LIBERTY FORMULA ONE76,000,00 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG50,76+1,28 %
TEAMVIEWER SE5,735+0,44 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.