Thalwil - U-blox stellt seine Führung neu auf. Matthias Poppel wird CEO, Andreas Thiel übernimmt die Rolle des CTO und Christian Spörri wird CFO, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Halbleiterhersteller will damit die nächste Entwicklungs- und Wachstumsphase in bestehenden und neuen Märkten unterstützen. Poppel kam Ende 2025 als Chief Growth Officer zu U-blox. Spörri ist seit dem 4. April 2022 als Leiter für Rechnungslegung, Berichterstattung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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