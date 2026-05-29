Kaum eine Rohstoffaktie hat Anleger in den vergangenen 18 Monaten so elektrisiert wie Almonty Industries. Der Wolfram-Spezialist entwickelte sich vom kaum beachteten Nischenwert zu einer der spektakulärsten Börsenstories im Rohstoffsektor. Zwischenzeitlich verzwanzigfachte sich der Aktienkurs nahezu, ehe im Frühjahr eine scharfe Korrektur folgte. Pessimistische Marktteilnehmer interpretierten den Rücksetzer schon als Ende der Erfolgseuphorie, dabei spricht inzwischen einiges dafür, dass Almonty womöglich gerade erst in die spannendste Phase seiner Unternehmensgeschichte eintritt - und weitere Kurssteigerungen folgen werden.Den vollständigen Artikel lesen ...
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