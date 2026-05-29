60 % in einem Monat, 600 % in sechs Monaten und 4.000 % innerhalb eines Jahres. Dennoch fehlt bei der Aktie von SanDisk von einer größeren Korrektur jede Spur. Auch jetzt heben Analysten das Kursziel noch kräftig an und wechseln in das Lager der Bullen. Dagegen steht der Uransektor derzeit in Abseits. Dies bietet antizyklischen Anleger eine Chance. Denn eigentlich kann es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Branche als KI-Gewinner wiederentdeckt wird. Eine spannende Aktie ist Standard Uranium. Der CEO hat zuletzt auf einer Investorenkonferenz einen starken Eindruck hinterlassen. Und was macht BioNTech? Anleger sind enttäuscht, aber Analysten äußern sich positiv. Kann das Biotechunternehmen ab heute mit neuen Daten aus der Onkologie-Pipeline für neue Impulse sorgen?Den vollständigen Artikel lesen ...
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