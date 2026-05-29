Enercity hat in Hannover Strom aus mehreren bidirektional angebundenen Elektrofahrzeugen ins öffentliche Netz eingespeist und an der Strombörse vermarktet. Ein Meilenstein im gemeinsamen Pilotprojekt mit Volkswagen Nutzfahrzeuge: Erstmals ist im B2B-Kontext eine Fahrzeugflotte im Realbetrieb wie ein virtueller Speicher am Energiemarkt eingesetzt worden. Und Geld wurde dabei auch noch verdient. Konkret nutzte Enercity für den Test zwölf VW ID. Buzz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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