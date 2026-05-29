Enercity hat in Hannover Strom aus mehreren bidirektional angebundenen Elektrofahrzeugen ins öffentliche Netz eingespeist und an der Strombörse vermarktet. Ein Meilenstein im gemeinsamen Pilotprojekt mit Volkswagen Nutzfahrzeuge: Erstmals ist im B2B-Kontext eine Fahrzeugflotte im Realbetrieb wie ein virtueller Speicher am Energiemarkt eingesetzt worden. Und Geld wurde dabei auch noch verdient - wenn auch nur im niedrigen dreistelligen Bereich. Konkret ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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