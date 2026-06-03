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Mutares unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme der TREPEL Airport Equipment GmbH und der MAFI Transport-Systeme GmbH von der NDW Maschinenbau Holding GmbH



03.06.2026 / 15:00 CET/CEST

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Mutares unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme der TREPEL Airport Equipment GmbH und der MAFI Transport-Systeme GmbH von der NDW Maschinenbau Holding GmbH

Globaler Anbieter von Bodenabfertigungsgeräten und Schwerlast-Terminalzugmaschinen unter den Marken TREPEL und MAFI

Breites Produktportfolio mit führenden Marktpositionen bei Cargo-Hochladern, Flugzeugschleppern und Terminalzugmaschinensystemen

Starke internationale Präsenz mit Aktivitäten in mehr als 115 Ländern und über 50 Servicepartnern

Umsatz von rund EUR 150 Mio. stärkt das Segment Infrastructure & Special Industries

Abschluss der Transaktion für 3. Quartal 2026 erwartet

München, 3. Juni 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ) hat eine Vereinbarung zur Übernahme der TREPEL Airport Equipment GmbH und der MAFI Transport-Systeme GmbH von der NDW Maschinenbau Holding GmbH unterzeichnet. Die Transaktion umfasst das operative Geschäft beider Gesellschaften und vereint etablierte Marken im Bereich Bodenabfertigungsgeräte und Schwerlast-Transportlösungen. Damit wird das Segment Infrastructure & Special Industries von Mutares weiter gestärkt. Der Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal 2026 erwartet. Die Unternehmen sind ein weltweit tätiger Anbieter von Ausrüstungslösungen für die Bodenabfertigung an Flughäfen, Häfen sowie für industrielle Logistik. TREPEL konzentriert sich auf Flugzeugschlepper, Cargo-Hochlader und Loader-Transporter für die Luftfahrtindustrie, während MAFI auf Schwerlast-Terminalzugmaschinen und Transportsysteme für Häfen, Logistikzentren und industrielle Anwendungen spezialisiert ist. Die Unternehmensgruppe betreibt einen integrierten Produktionsstandort in Tauberbischofsheim, Deutschland, sowie einen Servicestandort in Georgia, USA, und verfügt über ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk in mehr als 115 Ländern. Die Unternehmen erzielen einen Umsatz von rund EUR 150 Mio. und beschäftigen etwa 410 Mitarbeitende. Das Geschäft wird von einer diversifizierten Kundenbasis sowie einem wachsenden Servicegeschäft getragen, das derzeit rund 12 % des Gesamtumsatzes ausmacht und Potenzial für wiederkehrende Erlöse bietet. Nach einem ersten umfassenden Transformationsprogramm, das operative Optimierungen und Kostensenkungsmaßnahmen umfasste, ist das Unternehmen für weitere Verbesserungen der Profitabilität und nachhaltiges Wachstum positioniert. Damit bietet es eine attraktive Plattform für die weitere Expansion in den globalen Märkten für Bodenabfertigungs-, Frachtumschlags- und spezialisierte industrielle Transportausrüstung. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Diese Transaktion stellt eine attraktive Ergänzung unseres Segments Infrastructure & Special Industries dar und vereint zwei etablierte Marken mit starken Marktpositionen und globaler Präsenz. Das Unternehmen bietet erhebliches Potenzial für operative Verbesserungen sowie einen klaren Weg zu profitablem Wachstum. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Managementteam die operative Leistungsfähigkeit weiter zu steigern und das Unternehmen zu einer führenden Plattform in seinen Märkten weiterzuentwickeln."



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.



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