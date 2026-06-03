Vielleicht auch das ein Zeichen für frischen Wind in der Aktienstory der Mühlbauer Holding: Nach zuvor sieben Jahren mit einem identischen Cover kommt der jetzt veröffentlichte Geschäftsbericht 2025 des Spezialmaschinenbauers in neuer Aufmachung daher - und erstmals auch mit einem von der zweiten Generation der Mühlbauer-Familie geschriebenen Vorwort, nachdem der langjährige Vorstand und Gründer Josef Mühlbauer nach der HV 2024 in den Aufsichtsrat gewechselt war. Inhaltlich hat sich die Botschaft der neuen Vorstände Josef Markus Mühlbauer und Stefan Mühlbauer nicht geändert: "Wir verfolgen konsequent unsere drei Kernwerte: Vertrauen, Unabhängigkeit und Verlässlichkeit." Gleichzeitig spricht die Mühlbauer-Familie aber auch von "nie dagewesenen Herausforderungen", die es zu meistern gilt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boersengefluester.de