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Viscom SE erhöht Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 aufgrund eines Großauftrags



04.06.2026 / 17:57 CET/CEST

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Viscom SE erhöht Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 aufgrund eines Großauftrags Hannover, 4. Juni 2026 - Die Viscom SE (ISIN DE0007846867) passt ihre Jahresprognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 an. Hintergrund ist der Erhalt eines Großauftrags aus dem Bereich der Inline-CT-Inspektion, insbesondere für Anwendungen in der Batteriezelleninspektion. Der Vorstand erwartet nunmehr einen Auftragseingang in einer Bandbreite von 90 bis 100 Mio. € (zuvor: 80 bis 90 Mio. €). Der Auftrag wird im Geschäftsjahr 2027 umsatzwirksam. Daher bleiben die Jahresprognosen für den Zielumsatz von 80 bis 90 Mio. € und für die EBIT-Marge von 2 bis 5 % für das Geschäftsjahr 2026 unverändert. Entsprechend wird weiterhin ein EBIT von 1,6 bis 4,5 Mio. € erwartet. Kontakt:

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Carl-Buderus-Str. 9-15

30455 Hannover

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