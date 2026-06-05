Trotz aller Sorgen um die Weltwirtschaft zeigt sich Kupfer weiter von seiner Schokoladenseite. Das rote Industriemetall notiert in diesen Tagen am Allzeithoch. Derzeit scheint nichts diesem Trend etwas anhaben zu können. Und das liegt ganz klar auf der Angebotsseite. Das Schlamm-Unglück in der riesigen Grasberg-Mine in Indonesien im vergangenen September oder auch der jüngste Einbruch bei der Kupferproduktion in Chile (-14 % im März) zeigen, wie fragil die Produktion ist. Und das treibt die Preise. Banken wie Goldman Sachs oder die Commerzbank sind extrem bullisch inzwischen. Die US-Investmentbank hat jüngst ihre Prognosen raufgesetzt, für 2027 wird inzwischen ein Durchschnittspreis von 13.800 USD je Tonne prognostiziert. Die Frankfurter blasen ins gleiche Horn und sehen den Preis stabil im Bereich von 14.000 USD.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de