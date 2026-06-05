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BOOSTER Precision Components Holding gibt den Abschluss einer Stillhaltevereinbarung mit einer Ad-hoc-Gruppe von Anleihegläubigern bekannt



05.06.2026 / 15:03 CET/CEST

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BOOSTER Precision Components Holding gibt den Abschluss einer Stillhaltevereinbarung mit einer Ad-hoc-Gruppe von Anleihegläubigern bekannt. Schwanewede, 5. Juni 2026 - Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") hat mit einer bestimmten Gruppe von Anleihegläubigern ("Ad-hoc-Gruppe") ihrer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe mit Fälligkeit am 28. November 2026 (ISIN: NO0012713520) ("Anleihe"), die nach eigenen Angaben mehr als 50% des ausstehenden Nominalbetrags der Anleihe vertreten, eine formelle Stillhaltevereinbarung bis zum 30. Juni 2026 abgeschlossen ("Stillhaltevereinbarung"). Die Stillhaltevereinbarung sieht vor, dass die Ad-hoc-Gruppe einer Verlängerung der Laufzeit der Stillhaltevereinbarung über den 30. Juni 2026 hinaus zustimmen kann. Die Stillhaltevereinbarung enthält bestimmte Zusagen und sonstige Verpflichtungen der Gesellschaft. Die Mitglieder der Ad-hoc-Gruppe haben sich bereit erklärt, ihr Recht auf vorzeitige Fälligkeitstellung der Anleihe aufgrund der Nichtzahlung der am 28. Mai 2026 fälligen Zinsen nicht auszuüben und/oder Sicherungsrechte durchzusetzen (und gegen solche Maßnahmen zu stimmen, sollten diese von anderen Inhabern der Anleihe initiiert werden). Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen über die weiteren Verhandlungen mit der Ad-hoc-Gruppe und die weiteren Entwicklungen informieren. Wichtige Hinweise Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ist diese Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"), in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung gelten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: iron AG

Herrn Fabian Kirchmann | Frau Karolin Bistrovic

+49 221 914097 14

booster-precision@ir-on.com



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