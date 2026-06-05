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LR HEALTH & BEAUTY SE GIBT ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER AM 19. MAI 2026 EINGELEITETEN WRITTEN PROCEDURE BEKANNT, VOLLSTÄNDIGE PLATZIERUNG DER AKTIEN- UND ANLEIHEEMISSIONEN, , ZULASSUNG DER NEUEN ANLEIHEN ZUM HANDEL, RÜCKZAHLUNG DER AUSSTEHENDEN SUPER SENIOR BRIDGE BONDS



05.06.2026 / 17:00 CET/CEST

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LR HEALTH & BEAUTY SE GIBT ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER AM 19. MAI 2026 EINGELEITETEN WRITTEN PROCEDURE BEKANNT, VOLLSTÄNDIGE PLATZIERUNG DER AKTIEN- UND ANLEIHEEMISSIONEN, ZULASSUNG DER NEUEN ANLEIHEN ZUM HANDEL, RÜCKZAHLUNG DER AUSSTEHENDEN SUPER SENIOR BRIDGE BONDS Ahlen, 5. Juni 2026 - Die LR Health & Beauty SE (die "Gesellschaft") hat am 19. Mai 2026 gemäß den Anleihebedingungen ihrer Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) ein schriftliches Verfahren ("Written Procedure") unter den Inhabern dieser Anleihe (die "Anleihegläubiger" bzw. die "Anleihe") eingeleitet. Ziel war die Umsetzung einer umfassenden Restrukturierung der Anleihe sowie der Kapitalstruktur der Gesellschaft. Die Frist für die Stimmabgabe im schriftlichen Verfahren endete heute um 15:00 Uhr MESZ. Es wurden Stimmen abgegeben, die einen ausreichenden Anteil des bereinigten Nennbetrags der Anleihen ausmachten, um die Beschlussfähigkeit zu erreichen, und die erforderliche Mehrheit des bereinigten Nennbetrags stimmte im schriftlichen Verfahren für die Änderungen und Verzichtserklärungen ("Waiver"). Jörg Körfer, CEO der LR Health & Beauty SE, erklärt: "Der erfolgreiche Abschluss der Written Procedure, die vollständige Zeichnung der neuen Anleihetranche sowie die vollständige Platzierung der neuen Aktien stellen wichtige Meilensteine auf unserem Weg zur nachhaltigen Stärkung der Kapitalstruktur der Gesellschaft dar. Das starke Vertrauen unserer Stakeholder schafft die Grundlage dafür, die strategischen und operativen Maßnahmen zur Wiederherstellung und Sicherung eines nachhaltigen Wachstums der LR Group nun konsequent voranzutreiben." Wirksamkeit der Written Procedure Die im Rahmen des schriftlichen Verfahrens beschlossenen Änderungen und Waiver stehen unter dem Vorbehalt des Eintritts der folgenden Bedingungen, deren Erfüllung bis spätestens zum 11. Juni 2026 erwartet wird: Abschluss der Kapitalerhöhung bei der Abydos S.à r.l. in Höhe von EUR 11.764.705,88 (Emissionserlös: EUR 10.000.000) (die "Aktienemission" bzw. die "Muttergesellschaft" ) sowie Abschluss der Investitions- und Gesellschaftervereinbarung durch sämtliche Investoren der Aktienemission;

bzw. die ) sowie Abschluss der Investitions- und Gesellschaftervereinbarung durch sämtliche Investoren der Aktienemission; Übertragung sämtlicher Anteile an der Gesellschaft sowie der Forderung aus einem bestehenden Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR 4.000.000 vom bisherigen Gesellschafter der Gesellschaft auf die Muttergesellschaft;

Abschluss der geänderten und neugefassten Anleihebedingungen der Anleihe;

Abschluss der Anleihebedingungen für die von der Muttergesellschaft zu emittierenden nachrangigen Anleihen im Volumen von EUR 27.500.000 (die "Junior Bonds"). Vollständige Zeichnung der Aktienemission und der neuen Anleiheemission Die Aktienemission wurde vollständig gezeichnet und soll voraussichtlich am 10. Juni 2026 vollzogen werden. Auch die neue Anleiheemission im Nominalvolumen von EUR 30.000.000 (Gesamtzeichnungsbetrag: EUR 10.000.000) auf Grundlage der geänderten und neugefassten Anleihebedingungen (die "Neuen Anleihen" bzw. die "Neue Anleiheemission") wurde vollständig gezeichnet. Die Ausgabe der Neuen Anleihen wird voraussichtlich am 17. Juni 2026 erfolgen. Börsenzulassung Die Neuen Anleihen sollen so bald wie möglich nach ihrem voraussichtlichen Ausgabetag am 17. Juni 2026 zum Handel an der Corporate Bond List der Nasdaq Stockholm zugelassen und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden. Die Ausgabe der Junior Bonds wird voraussichtlich am 15. Juni 2026 erfolgen. Die Junior Bonds sollen innerhalb von sechzig (60) Kalendertagen nach ihrem Ausgabetag (angestrebt werden dreißig (30) Kalendertage) im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Darüber hinaus ist innerhalb von zwölf (12) Monaten nach dem Ausgabetag eine Zulassung zum Handel an einem regulierten Markt der Nasdaq Stockholm (oder einem anderen regulierten Markt) vorgesehen. Rückzahlung der Super Senior Bridge Bonds Die Gesellschaft informiert hiermit die Inhaber der von ihr am 26. März 2026 begebenen "Super Senior Bridge Bonds" (ISIN: NO0013739029) über die vollständige Rückzahlung dieser Anleihen zum 22. Juni 2026. Die Rückzahlung der Super Senior Bridge Bonds steht unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Vollzugs der Kapitalerhöhung sowie der Neuen Anleiheemission. Weitere Informationen zu der Written Procedure sowie den vorgesehenen Restrukturierungsmaßnahmen sind der entsprechenden Bekanntmachung (Notice of Written Procedure) zu entnehmen, die auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ verfügbar ist.





LR Gruppe Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool "LR neo" der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business. LR ist seit 1985 als "People Business", bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben. Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut. Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht .





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