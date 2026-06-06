© Foto: Newron Pharmaceuticals SpAFDA-Stopp, ein Todesfall im klinischen Studienprogramm und große Hoffnungen auf den Schizophrenie-Wirkstoff Evenamide: Newron sorgt wieder für Debatten. Zwischen Zuversicht und Skepsis sind die Anleger tief gespalten.In der vergangenen Woche rückte die Aktie von Newron Pharmaceuticals erstmals seit Februar 2026 wieder an die Spitze der beliebtesten Diskussionen im wallstreetONLINE Forum. Das schweizerisch-italienische Biotech-Unternehmen steht mit seinem Hoffnungsträger Evenamide vor einer entscheidenden Phase, weshalb jede Neuigkeit derzeit aufmerksam verfolgt wird. Für Verunsicherung sorgte dabei die Meldung über einen plötzlichen Todesfall eines Studienteilnehmers im Rahmen des …
Enthaltene Werte: US4781601046,US5324571083,US7170811035,GB0009895292,IT0004147952,US00287Y1091,CA00288K1084Den vollständigen Artikel lesen
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