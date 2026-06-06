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WKN: 858560 | ISIN: US5324571083 | Ticker-Symbol: LLY
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05.06.26 | 21:55
982,20 Euro
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Branche
Pharma
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ELI LILLY AND COMPANY Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
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ABBVIE
ABBVIE INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABBVIE INC197,150,00 %
ASTRAZENECA PLC160,45-0,59 %
ELI LILLY AND COMPANY982,20-0,05 %
JOHNSON & JOHNSON202,05+0,02 %
NEWRON PHARMACEUTICALS SPA13,100-0,38 %
PFIZER INC22,560-0,13 %
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