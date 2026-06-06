© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIJeden Monat Ausschüttungen - und trotzdem Kurschancen? Laut dem Handelsblatt reichen 3 Dividenden-ETFs für ein Depot mit monatlichen Zahlungen von Januar bis Dezember. Doch es gibt einen Haken. Die Hintergründe. Monatliche Ausschüttungen, ohne mühsam einzelne Dividenenaktien zusammenzusuchen? Genau dieses Versprechen bietet ein Dividenden-Depot aus nur drei ETFs. Laut Handelsblatt-Redakteur Andreas Neuhaus lässt sich mit einer Kombination aus drei global investierenden Dividenden-ETFs ein Zahlungsstrom aufbauen, der Anleger von Januar bis Dezember regelmäßig erreicht. Der erste Baustein ist der iShares Stoxx Global Select Dividend 100, der vierteljährlich ausschüttet. Der im Jahr 2009 …
Enthaltene Werte: DE000A0F5UH1,IE00B9CQXS71,IE00B6R52259,NL0011683594Den vollständigen Artikel lesen
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