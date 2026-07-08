VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 08
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-07-07
|NL0009272XXX
|3938777.000
|427104842.22
|108.4359
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-07-07
|NL0009272XXX
|513000.000
|40708055.26
|79.3529
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-07-07
|NL0009272XXX
|360000.000
|34108237.31
|94.7451
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-07-07
|NL0009690XXX
|9960404.000
|420472634.27
|42.2144
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-07-07
|NL0009690XXX
|2208390.000
|37376850.01
|16.9249
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-07-07
|NL0009690XXX
|2426537.000
|29917012.76
|12.3291
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-07-07
|NL0010273XXX
|2681000.000
|50812732.48
|18.9529
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-07-07
|NL0010731XXX
|918000.000
|88952053.35
|96.8977
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-07-07
|NL0011683XXX
|157550000.000
|8347471952.90
|52.9830
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-07-07
|NL0010408XXX
|33003010.000
|1410206560.45
|42.7296
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-07-07
|NL0009272XXX
|318000.000
|21025713.78
|66.1186
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