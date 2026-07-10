VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 10
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-07-09
|NL0009272XXX
|3938777.000
|428801277.79
|108.8666
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-07-09
|NL0009272XXX
|513000.000
|40502186.43
|78.9516
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-07-09
|NL0009272XXX
|360000.000
|33955931.49
|94.3220
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-07-09
|NL0009690XXX
|9985404.000
|413985224.43
|41.4590
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-07-09
|NL0009690XXX
|2208390.000
|37233537.97
|16.8600
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-07-09
|NL0009690XXX
|2426537.000
|29785636.07
|12.2750
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-07-09
|NL0010273XXX
|2681000.000
|50681355.54
|18.9039
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-07-09
|NL0010731XXX
|918000.000
|88111559.52
|95.9821
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-07-09
|NL0011683XXX
|158400000.000
|8348809911.96
|52.7071
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-07-09
|NL0010408XXX
|33203010.000
|1415852155.49
|42.6423
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-07-09
|NL0009272XXX
|318000.000
|20943713.51
|65.8607
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