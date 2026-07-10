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PR Newswire
10.07.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 10

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2026-07-09 NL0009272XXX 3938777.000 428801277.79 108.8666
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2026-07-09 NL0009272XXX 513000.000 40502186.43 78.9516
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2026-07-09 NL0009272XXX 360000.000 33955931.49 94.3220
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2026-07-09 NL0009690XXX 9985404.000 413985224.43 41.4590
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2026-07-09 NL0009690XXX 2208390.000 37233537.97 16.8600
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2026-07-09 NL0009690XXX 2426537.000 29785636.07 12.2750
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2026-07-09 NL0010273XXX 2681000.000 50681355.54 18.9039
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2026-07-09 NL0010731XXX 918000.000 88111559.52 95.9821
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2026-07-09 NL0011683XXX 158400000.000 8348809911.96 52.7071
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2026-07-09 NL0010408XXX 33203010.000 1415852155.49 42.6423
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2026-07-09 NL0009272XXX 318000.000 20943713.51 65.8607
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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