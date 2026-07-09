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09.07.26 | 08:53
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VANECK MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS DIVIDEND LEADERS UCITS ETF Chart 1 Jahr
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PR Newswire
09.07.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 09

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2026-07-08 NL0009272XXX 3938777.000 425978473.56 108.1499
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2026-07-08 NL0009272XXX 513000.000 40316503.70 78.5897
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2026-07-08 NL0009272XXX 360000.000 33751911.44 93.7553
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2026-07-08 NL0009690XXX 9985404.000 415088342.49 41.5695
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2026-07-08 NL0009690XXX 2208390.000 37173134.87 16.8327
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2026-07-08 NL0009690XXX 2426537.000 29732547.01 12.2531
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2026-07-08 NL0010273XXX 2681000.000 50622040.26 18.8818
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2026-07-08 NL0010731XXX 918000.000 87119998.91 94.9020
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2026-07-08 NL0011683XXX 157600000.000 8293375626.37 52.6229
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2026-07-08 NL0010408XXX 33203010.000 1400898633.99 42.1919
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2026-07-08 NL0009272XXX 318000.000 20866670.71 65.6185
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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