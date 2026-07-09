VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 09
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-07-08
|NL0009272XXX
|3938777.000
|425978473.56
|108.1499
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-07-08
|NL0009272XXX
|513000.000
|40316503.70
|78.5897
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-07-08
|NL0009272XXX
|360000.000
|33751911.44
|93.7553
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-07-08
|NL0009690XXX
|9985404.000
|415088342.49
|41.5695
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-07-08
|NL0009690XXX
|2208390.000
|37173134.87
|16.8327
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-07-08
|NL0009690XXX
|2426537.000
|29732547.01
|12.2531
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-07-08
|NL0010273XXX
|2681000.000
|50622040.26
|18.8818
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-07-08
|NL0010731XXX
|918000.000
|87119998.91
|94.9020
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-07-08
|NL0011683XXX
|157600000.000
|8293375626.37
|52.6229
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-07-08
|NL0010408XXX
|33203010.000
|1400898633.99
|42.1919
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-07-08
|NL0009272XXX
|318000.000
|20866670.71
|65.6185
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