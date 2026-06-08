Zürich - Kardex erwartet für das Geschäftsjahr 2026 eine EBIT-Marge von 8 bis 10 Prozent. Damit wird der Lagerlogistiker unter den mittelfristig erwarteten 10 bis 14 Prozent bleiben. Grund dafür sind hohe Investitionen in die strategischen Wachstumsinitiativen und eine schwächere Entwicklung im margenstarken Segment Automated Products, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im ersten Halbjahr 2026 werde der Betriebsgewinn auf der Stufe EBIT voraussichtlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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