© Foto: Richard Drew/AP/dpaDiese in den kommenden Tagen (KW24) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Montag, 08. Juni: Campbell's Während die weltweiten Aktienmärkte in den vergangenen Wochen und Monaten von einem Hoch zum nächsten eilten, fielen Konsumgüterwerte auf immer neue Mehrjahrestiefs. Besonders hart getroffen hat es den ikonischen US-Lebensmittelhersteller Campbell's, dessen Aktie in einem Jahr rund 37 Prozent an Wert verloren hat, wodurch die Dividendenrendite inzwischen über 7 Prozent beträgt, während gleichzeitig das KGV im einstelligen Bereich gelandet ist. Zu …
Enthaltene Werte: US00724F1012,US1344291091,US68389X1054,US16679L1098,US35952H7008Den vollständigen Artikel lesen
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