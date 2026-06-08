Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der BOOSTER Precision Components Holding GmbH vom 05.06.2026:Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") hat mit einer bestimmten Gruppe von Anleihegläubigern ("Ad-hoc-Gruppe") ihrer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe mit Fälligkeit am 28. November 2026 (ISIN NO0012713520/ WKN A30V3Z) ("Anleihe"), die nach eigenen Angaben mehr als 50% des ausstehenden Nominalbetrags der Anleihe vertreten, eine formelle Stillhaltevereinbarung bis zum 30. Juni 2026 abgeschlossen ("Stillhaltevereinbarung"). Die Stillhaltevereinbarung sieht vor, dass die Ad-hoc-Gruppe einer Verlängerung der Laufzeit der Stillhaltevereinbarung über den 30. Juni 2026 hinaus zustimmen kann. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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