Mannheim (ots) -Die Berliner Volksbank eG und die PAUL Tech AG starten eine langfristige Zusammenarbeit zum Ausbau klimaneutraler Wärmeversorgung im Gebäudebestand. Im Rahmen eines ersten Special Purpose Vehicle (SPV) stellt die Berliner Volksbank einen Kreditrahmen von 28 Mio. Euro für die Umsetzung von PAUL Net Zero-Projekten bereit.Die Mittel werden über voll amortisierende Tranchen mit Laufzeiten von jeweils zehn Jahren bereitgestellt. Weitere SPVs zur Finanzierung zusätzlicher Projekte sind bereits vorgesehen.PAUL Net Zero kombiniert KI-gestützte Energieoptimierung mit hocheffizienten Wärmepumpensystemen sowie intelligenten Steuerungs- und Monitoringsystemen. Eigentümer erhalten eine vollständig vorfinanzierte Lösung, während Mieter von einer baldigen klimaneutralen und energieeffizienten Wärmeversorgung profitieren. Ziel des Unternehmens ist es, bis Ende 2027 Verträge zur grünen Wärmeversorgung für über 100.000 Wohneinheiten zu erreichen.Sascha Müller, Vorstandsvorsitzender der PAUL Tech AG:"Die Wärmewende braucht nicht nur Technologie. Sie braucht auch skalierbare Finanzierungsstrukturen. Mit der Berliner Volksbank gewinnen wir einen idealen Partner, der den industriellen Ausbau klimaneutraler Wärmeversorgung aktiv mit ermöglicht. Genau darum geht es jetzt: Umsetzung im Bestand. Schnell. Wirtschaftlich. Langfristig finanzierbar."Patrick Weiden, Vorstand Finanzen der PAUL Tech AG:"Wir freuen uns, dass wir mit der Berliner Volksbank nun neben der MEAG einen weiteren strategischen Finanzierungspartner gewinnen konnten, der unser zukünftiges Wachstum begleiten wird."Ralf Schulze, Vertriebsleiter Immobilien & Erneuerbare Energien bei der Berliner Volksbank eG:"Die Finanzierung der Wärmewende im Gebäudebestand ist eine zentrale Zukunftsaufgabe. Mit PAUL Tech setzen wir auf einen starken Anbieter mit einem überzeugenden, skalierbaren Geschäftsmodell, das ökologische Wirkung und wirtschaftlichen Nutzen vereint. Wir freuen uns, PAUL Tech als Finanzierungspartner auf diesem Weg zu begleiten. Gemeinsam treiben wir die Transformation aktiv voran."Pressekontakt:Klaus Schmidtke, Pressesprecher+49 151 46680605klaus.schmidtke@paul.techOriginal-Content von: PAUL Tech AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157425/6289908