Zwischen dem Iran und Israel eskaliert es wieder. Der Ölpreis zieht entsprechend an. Daher schauen wir uns heute Rüstungs- und Energieaktien an. Die Aktie von A.H.T. Syngas scheint endlich anzuspringen. Das Unternehmen ist auf die Energiegewinnung aus Reststoffen spezialisiert. Der Umsatz soll in den kommenden Jahren kräftig zulegen und Analysten sehen 150 % Kurspotenzial. Bei Nordex waren Analysten zuletzt skeptisch. Rund um das Geschäftsmodell des Windturbinenherstellers gibt es zahlreiche Unsicherheiten. Daher raten die Analysten zum Verkauf. Das Unternehmen hält mit neuen Aufträgen dagegen. Auch bei Hensoldt gibt es eine Verkaufsempfehlung. Dabei erwarten die Analysten ein deutliches Wachstum. Allerdings soll sich der Auftragseingang abschwächen und die Bewertung macht Sorgen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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