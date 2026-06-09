Highlights

- Die US-Tochtergesellschaft von Chariot, FMS Lithium Corporation, hat ihre Beteiligung am Resurgent-Projekt ausgeweitet und 573 zusätzliche Claims bei Resurgent East im östlichen Bereich der McDermitt-Caldera abgesteckt.

- Die Entscheidung zur Sicherung dieser Claims folgt auf eine disziplinierte Reduzierung der Claims bei Resurgent während des jüngsten Lithiumabschwungs. Damals gab die FMS Lithium Corporation einen Teil ihrer Claims auf, um Kapital zu schonen und gleichzeitig die Beteiligung an der Kernchance Resurgent aufrechtzuerhalten.

- Sofern die neuen Claims von den zuständigen County-Behörden und dem Bureau of Land Management (BLM) bearbeitet werden, wird sich die Beteiligung der FMS Lithium Corporation an Resurgent nahezu verdoppeln - von derzeit 597 Claims auf 1.170 Claims. Dies entspricht etwa 81 % der früheren Höchstposition von 1.450 Claims bei Resurgent.

- Die zusätzlichen Claims stärken die Position von Chariot im östlichen Teil der McDermitt-Caldera, angrenzend an die Thacker-Pass-Entwicklung von Lithium Americas sowie das McDermitt-Projekt von Jindalee.

Chariot Resources Ltd (ASX: CC9) ("Chariot" oder das "Unternehmen") teilt mit, dass seine zu 79,4 % gehaltene US-Tochtergesellschaft FMS Lithium Corporation ("FMS") 573 zusätzliche Bergbau-Claims bei Resurgent East abgesteckt hat. Dadurch erweitert Chariot seine strategische Präsenz in der McDermitt-Caldera, die sich über die Grenze zwischen Nevada und Oregon in den Vereinigten Staaten erstreckt, erheblich.

Chariot hat sich aufgrund der Erholung der Lithiumpreise dazu entschieden, seine Position beim Projekt Resurgent wieder auszubauen. Während des Abschwungs am Lithiummarkt in den Jahren 2023 bis 2025 gab das Unternehmen Flächen bei Resurgent auf, um Kapital zu schonen und gleichzeitig die Beteiligung am Projekt Resurgent beizubehalten. Die neu abgesteckten Claims stellen einen wichtigen Schritt dar, um einen wesentlichen Teil dieser strategischen Position zurückzugewinnen, da sich die Marktbedingungen für Lithium verbessern und das Interesse externer Parteien an der McDermitt-Caldera zunimmt. Die neuen Claims stehen weiterhin unter dem Vorbehalt des Abschlusses der erforderlichen Einreichungs- und Registrierungsverfahren bei den zuständigen County-Behörden und dem BLM.

Ein Standort, der für eine schnelle Entwicklung bereit zu sein scheint

Resurgent befindet sich in einem strategisch wichtigen Lithiumdistrikt in den USA, der sich derzeit von der Explorationsphase in Richtung aktiver Produktion entwickelt. Das benachbarte Thacker-Pass-Projekt von Lithium Americas befindet sich aktuell im Bau und gilt als wichtiger Meilenstein sowie als Indikator für das Potenzial der Region. Die Entwicklung von Thacker Pass wird durch ein Darlehen des US-Energieministeriums in Höhe von US$2,23 Milliarden sowie durch strategische Investitionen bedeutender Industrieunternehmen wie General Motors (GM) und Orion unterstützt. Die US-Regierung hält zudem Optionsrechte auf Beteiligungen sowohl an Lithium Americas als auch am Joint Venture zwischen Lithium Americas und GM. Dies unterstreicht die Bedeutung und das Wachstumspotenzial dieser aufstrebenden Lithiumregion zusätzlich. GM hält einen Anteil von 38 % am Joint Venture Thacker Pass. (1)

Am nördlichen Rand der Caldera befindet sich mit dem McDermitt-Projekt von Jindalee Lithium eine weitere bedeutende Lagerstätte, die die Größe des Beckens, in dem sich Resurgent befindet, verdeutlicht und bestätigt.(2)

Durch die Sicherung der zusätzlichen Flächen erweitert Chariot nun sein Potenzial für Lithiumressourcen erheblich, stärkt die Kontrolle über aussichtsreiche Konzessionen auf der Ostseite der Caldera und verbessert seine Position mit Blick auf die nächste Phase möglicher Partnerschafts- und Finanzierungsgespräche.

Status der Claims und Pro-forma-Konzessionsfläche

Projektüberblick

Resurgent ist ein in Tonstein beherbergtes Lithiumprojekt im östlichen Teil der McDermitt-Caldera. Das Projekt liegt unmittelbar nordöstlich von Thacker Pass und grenzt im Norden an die Lagerstätte McDermitt an. FMS hält eine direkte Beteiligung an den Claims. Chariot hält eine Beteiligung von 79,4 % an FMS. FMS steuert den Genehmigungsprozess und wird das bevorstehende Explorationsprogramm bei Resurgent leiten.

Wie bereits bekannt gegeben (ASX-Mitteilung vom 2. Oktober 2025) hat Chariot bei Resurgent auf Grundlage von Oberflächenproben mit Ergebnissen von bis zu 3.865 ppm Lithium insgesamt 32 hochrangige Lithium-Bohrziele definiert. Chariot hat ein erstes Bohrprogramm mit minimalen Eingriffen konzipiert, dass weiterhin unter dem Vorbehalt der erforderlichen Genehmigungen steht. In dieser Mitteilung werden keine neuen Explorationsergebnisse berichtet.

Nächste Schritte

Abschluss des Einreichungs- und Registrierungsverfahrens für die neu abgesteckten Claims bei den zuständigen County-Behörden und dem BLM. Abgleich der neu abgesteckten Claims mit zuvor aufgegebenen Flächen, um den Umfang der zurückgewonnenen strategischen Gebiete zu bestätigen. Aktualisierung der internen GIS- und Konzessionsdatenbanken zur Abbildung der erweiterten Position. Integration der neuen Claims in das Explorationsmodell von Chariot für Resurgent. Fortführung des Genehmigungsprozesses für das geplante erste Bohrprogramm. Fortlaufende Prüfung strategischer Optionen in Bezug auf Resurgent mit dem Ziel, den Wert für die Aktionäre zu maximieren.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors der Chariot Resources Ltd zur Veröffentlichung freigegeben.

Shanthar Pathmanathan

Executive Chairman & Managing Director

Chariot Resources Ltd

Fußnoten

https://lithiumamericas.com/thacker-pass/overview/default.aspx https://www.jindaleelithium.com/operations/

Wichtiger Hinweis

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Über Chariot

Chariot Resources Limited ist ein Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf der Entdeckung und Entwicklung hochgradiger und oberflächennaher Lithiumvorkommen, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Nigeria.

Zusätzlich zu der kürzlich angekündigten Übernahme eines Lithiumportfolios in Nigeria, die noch nicht abgeschlossen wurde, verfügt Chariot über zwölf (12) Lithiumprojekte, darunter zwei Kernprojekte in den Vereinigten Staaten ("Core Projects") sowie mehrere Explorationsprojekte, an denen Chariot die Mehrheitsbeteiligung hält und die vom Unternehmen betrieben werden.

Zu den Kernprojekten gehören das Black-Mountain-Projekt von Chariot in Wyoming, USA, das aussichtsreich für Hartgesteins-Lithium ist, sowie das Resurgent-Projekt in Nevada und Oregon, USA, das aussichtsreich für in Tonstein beherbergtes Lithium ist. Erste Untersuchungsergebnisse der Kernprojekte deuten auf hochgradige Lithiummineralisierungen an der Oberfläche hin.

Das nigerianische Portfolio an Hartgesteins-Lithiumprojekten besteht aus vier Projektclustern (Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki) in den Bundesstaaten Oyo und Kwara. Diese umfassen rund 254 Quadratkilometer und bestehen aus acht Explorationslizenzen sowie zwei Bergbaulizenzen für den Kleinbergbau.

Diese Vermögenswerte stellen eines der größten Lithiumportfolios des Landes dar und verfügen über eine Historie bedeutender handwerklicher Lithiumförderung. Chariot erwartet den Abschluss der Übernahme des nigerianischen Portfolios in der zweiten Hälfte dieses Kalenderjahres.

Darüber hinaus hält Chariot Beteiligungen an zwei Explorationsprojekten für Hartgesteins-Lithium in Wyoming, USA - dem Copper Mountain Project und dem Tin Cup Project.

Chariot hält zudem eine Beteiligung an einem Hartgesteins-Lithiumprojekt in Simbabwe. Diese Beteiligung befindet sich jedoch derzeit im Prozess der Aufgabe.

Zusätzlich hält Chariot über seine Beteiligung an Mustang Lithium LLC ein Portfolio von Beteiligungen an Grundstücken im US-Bundesstaat Nevada, die aussichtsreich für in Tonstein beherbergtes Lithium sind.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03098231-6A1328704&v=undefined



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