So ganz überraschend kommt der Schritt jetzt nicht: So haben die Ankerinvestoren von MHP Hotel insgesamt 2.720.000 Aktien des Hotelbetreibers zu je 1,30 Euro an institutionelle Anleger verkauft. Positive Folge: Durch die Umplatzierung steigt der Streubesitzanteil von zuvor rund 22 Prozent auf nun knapp 25 Prozent. Mit Blick auf die damit angestrebte Verbesserung der Handelsliquidität ist das zwar noch kein Game-Changer, aber eben doch ein weiterer Schritt in die gewünschte Richtung. Intensiv diskutiert hatte boersengefluester.de das Thema bereits Anfang Mai 2026 bei unserem Hintergrundgespräch (HIER) mit CEO und Gründer Jörg Frehse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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