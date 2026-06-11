The following instruments on XETRA do have their first trading 11.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.06.2026
Aktien
1 US02079K6029 Alphabet Inc. Dep Shs CL B
2 US02079K4040 Alphabet Inc. Dep Shs CL A
3 NL00150745D9 INNIO N.V.
4 CNE100002FR4 Guangzhou Rural Commercial Bank Co. Ltd.
5 CNE100002GY8 Zhongyuan Bank Co. Ltd.
6 US45769N1054 Innovative Aerosystems Inc.
7 US1241551027 Butterfly Network Inc.
8 AU0000262008 SQX Resources Ltd.
9 CA87535L1040 Tana Resources Corp.
Anleihen
1 US46124HAL06 Intuit Inc.
2 US46124HAK23 Intuit Inc.
3 XS3067506231 iQera Group SAS
4 XS3407449779 Morgan Stanley
5 USH42097FV46 UBS Group AG
6 EU000A4EVJR7 Europäische Union
7 US37045XFR26 General Motors Financial Co. Inc.
8 DE000MHB43J4 Münchener Hypothekenbank eG
9 CH1572819980 Novo-Nordisk AS
10 CH1515238702 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
11 CH1515238744 Zürcher Kantonalbank
12 US25746UED72 Dominion Energy Inc.
13 US25746UEC99 Dominion Energy Inc.
14 XS3407449340 Morgan Stanley
15 NO0013754440 Noa Bidco AS
16 DE000CZ46CV3 Commerzbank AG
17 DE000HEL4BP0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000HEL0WT6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 DE000HEL0WX8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
20 DE000HEL0WS8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 DE000HEL0WR0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 DE000HEL0WQ2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.06.2026
Aktien
1 US02079K6029 Alphabet Inc. Dep Shs CL B
2 US02079K4040 Alphabet Inc. Dep Shs CL A
3 NL00150745D9 INNIO N.V.
4 CNE100002FR4 Guangzhou Rural Commercial Bank Co. Ltd.
5 CNE100002GY8 Zhongyuan Bank Co. Ltd.
6 US45769N1054 Innovative Aerosystems Inc.
7 US1241551027 Butterfly Network Inc.
8 AU0000262008 SQX Resources Ltd.
9 CA87535L1040 Tana Resources Corp.
Anleihen
1 US46124HAL06 Intuit Inc.
2 US46124HAK23 Intuit Inc.
3 XS3067506231 iQera Group SAS
4 XS3407449779 Morgan Stanley
5 USH42097FV46 UBS Group AG
6 EU000A4EVJR7 Europäische Union
7 US37045XFR26 General Motors Financial Co. Inc.
8 DE000MHB43J4 Münchener Hypothekenbank eG
9 CH1572819980 Novo-Nordisk AS
10 CH1515238702 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
11 CH1515238744 Zürcher Kantonalbank
12 US25746UED72 Dominion Energy Inc.
13 US25746UEC99 Dominion Energy Inc.
14 XS3407449340 Morgan Stanley
15 NO0013754440 Noa Bidco AS
16 DE000CZ46CV3 Commerzbank AG
17 DE000HEL4BP0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000HEL0WT6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 DE000HEL0WX8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
20 DE000HEL0WS8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 DE000HEL0WR0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 DE000HEL0WQ2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
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