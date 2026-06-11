The following instruments on XETRA do have their first trading 11.06.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.06.2026Aktien1 US02079K6029 Alphabet Inc. Dep Shs CL B2 US02079K4040 Alphabet Inc. Dep Shs CL A3 NL00150745D9 INNIO N.V.4 CNE100002FR4 Guangzhou Rural Commercial Bank Co. Ltd.5 CNE100002GY8 Zhongyuan Bank Co. Ltd.6 US45769N1054 Innovative Aerosystems Inc.7 US1241551027 Butterfly Network Inc.8 AU0000262008 SQX Resources Ltd.9 CA87535L1040 Tana Resources Corp.Anleihen1 US46124HAL06 Intuit Inc.2 US46124HAK23 Intuit Inc.3 XS3067506231 iQera Group SAS4 XS3407449779 Morgan Stanley5 USH42097FV46 UBS Group AG6 EU000A4EVJR7 Europäische Union7 US37045XFR26 General Motors Financial Co. Inc.8 DE000MHB43J4 Münchener Hypothekenbank eG9 CH1572819980 Novo-Nordisk AS10 CH1515238702 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken11 CH1515238744 Zürcher Kantonalbank12 US25746UED72 Dominion Energy Inc.13 US25746UEC99 Dominion Energy Inc.14 XS3407449340 Morgan Stanley15 NO0013754440 Noa Bidco AS16 DE000CZ46CV3 Commerzbank AG17 DE000HEL4BP0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HEL0WT6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HEL0WX8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HEL0WS8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HEL0WR0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HEL0WQ2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale