Die nächste Milliardenwelle rollt auf den Energiesektor zu. Der Boom rund um künstliche Intelligenz lässt den Strombedarf rasant steigen und zwingt Staaten sowie Unternehmen zu gewaltigen Investitionen in Kraftwerke, Stromnetze und dezentrale Energieversorgung. Gleichzeitig eröffnet die Modernisierung jahrzehntealter Öl- und Gasinfrastruktur völlig neue Geschäftsfelder, während innovative Energietechnologien den Wandel zusätzlich beschleunigen. Branchenexperten erwarten in den kommenden Jahren Investitionen in Billionenhöhe, mit weitreichenden Folgen für die Unternehmen, die diese Projekte technisch umsetzen oder von ihnen profitieren. Einige von ihnen verfügen bereits heute über volle Auftragsbücher, milliardenschwere Zielmärkte und Wachstumstreiber, die vom Kapitalmarkt bislang kaum eingepreist sein könnten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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