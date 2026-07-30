INNIO N.V. (Nasdaq: INIO) wurde mit der EcoVadis-Platinmedaille ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung, die von dem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen vergeben wird. Damit hat INNIO seit 2022 zum fünften Mal in Folge den Platin-Status erreicht.

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INNIO N.V. Awarded EcoVadis Platinum Medal for Fifth Consecutive Year

Im letzten Bewertungszyklus konnte INNIO seine Gesamtbewertung bei EcoVadis im Vergleich zum Vorjahr weiter verbessern, indem das Unternehmen zusätzliche Richtlinien einführte und sein Nachhaltigkeitsmanagementsystem weiter ausbaute.

"Diese Auszeichnung ist eine deutliche Bestätigung unserer Nachhaltigkeitsstrategie", sagte Marcin Kawa, Vice President Sustainability bei INNIO. "Dass wir zum fünften Mal in Folge den EcoVadis-Platin-Status erreicht haben, zeigt, dass wir unsere Nachhaltigkeitsverpflichtungen konsequent umgesetzt und verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken in unserem gesamten Unternehmen verankert haben. Die verbesserte Bewertung spiegelt die Stärke unserer Managementsysteme und vor allem das Engagement unserer Teams wider."

Die EcoVadis-Platin-Medaille wird an die besten 1 der Unternehmen verliehen, die in den zwölf Monaten vor dem Datum der Medaillenvergabe bewertet wurden. Diese Auszeichnung spiegelt die Qualität und den Reifegrad des Nachhaltigkeitsmanagementsystems eines Unternehmens sowie dessen starkes Engagement für Transparenz und verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln in den Bereichen Umwelt, Ethik, Arbeit und Menschenrechte sowie nachhaltige Beschaffung wider.

Über INNIO N.V.

INNIO N.V. (Nasdaq: INIO) ist ein globaler Anbieter von dezentralen Energielösungen, der zuverlässige, flexible, reaktionsschnelle, dezentrale, modulare und effiziente Energie liefert. Mit einer langen Tradition der Innovation entwickelt, fertigt und wartet INNIO unter seinen Marken Jenbacher und Waukesha leistungsstarke Energiesysteme. INNIO liefert Energie für Anwendungen wie Rechenzentren, Mikronetze, Netzstabilisierung, industrielle Energieversorgung und Gasverdichtung.

INNIO ist zum 31. Dezember 2025 weltweit in rund 100 Ländern vertreten und stützt sich dabei auf ein robustes, margenstarkes Dienstleistungsgeschäft, das über den gesamten Lebenszyklus der Anlagen hinweg langfristige, wiederkehrende Umsätze generiert. Angesichts des steigenden Strombedarfs bedingt durch KI, Elektrifizierung und Netzengpässe ermöglicht INNIO eine skalierbare Stromerzeugung hinter dem Zähler mit hohem Wirkungsgrad, schneller Anfahrfähigkeit, starker Transientenleistung und Brennstoffflexibilität, einschließlich wasserstofftauglicher Lösungen. INNIO hat seinen Hauptsitz in München und beschäftigt zum 31. Dezember 2025 weltweit über 5.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen fühlt sich der Förderung der Energieversorgung verpflichtet.

Mehr Informationen finden Sie auf der Website von INNIO unter: innio.com. Folgen Sie INNIO auf LinkedIn.

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