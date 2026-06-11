Köln (ots) -Stärkung der Bereiche Transformation, Strategie und M&A schafft Voraussetzungen für einen erfolgreichen Zusammenschluss mit Sky und legt zudem die Basis für den langfristigen Erfolg von RTL Deutschland.RTL Deutschland besetzt zentrale Führungspositionen neu und stärkt damit die Bereiche Transformation und Strategie. Die neue Aufstellung schafft die Voraussetzungen, um die Integration mit Sky erfolgreich voranzutreiben, die Transformation des Unternehmensportfolios zu beschleunigen sowie neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.Chief Transformation & AI Officer und Geschäftsführer Max Orgonyi verantwortet übergreifend den Zusammenschluss mit Sky, die konzernweite Transformations- und KI-Agenda sowie die strategische Weiterentwicklung des Portfolios (Mergers & Acquisitions). Unterstützt wird er dabei von Senior Vice President Portfolio Transformation Moritz von Nagel, Senior Vice President Business Transformation Andreas Lang, die beide von Sky kommen, sowie Senior Vice President Integration Antonia Lang, welche bereits seit knapp einem Jahr den Zusammenschluss vorbereitet. Dieses Team wird maßgeblich dazu beitragen, die strategischen und synergetischen Ziele des Zusammenschlusses zu erreichen - vom Aufbau einer Windowing-Logik zur idealen Auswertung der Inhalte über alle Plattformen, über das Design einer schlagfertigen, und voll integrierten, Organisation, bis hin zur Hebung von 250 Millionen Euro jährlichen Synergien innerhalb von drei Jahren. Um dabei die Potentiale der Künstlichen Intelligenz gezielt zu nutzen, wird zudem Jan Niklas Ries als Vice President AI bestellt.Nicolas Schreiber verantwortet als Senior Vice President Strategy die langfristige strategische Weiterentwicklung von RTL Deutschland. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere die Identifikation neuer Partnerschaften, Wachstumsfelder und Geschäftsmöglichkeiten sowie die Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie mit einem besonderen Fokus auf Sport, Live Entertainment und neue Erlösmodelle. Er berichtet direkt an CEO Stephan Schmitter und ist fachlich (mit Dotted Line) an Max Orgonyi angebunden.Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland: "Als das führende Entertainment-Unternehmen im deutschsprachigen Raum, wollen und müssen wir uns in allen Bereichen optimal aufstellen und Maßstäbe setzen. Mit Max Orgonyi und seinem Team für Transformation, Integration, KI und M&A sowie Nico Schreiber für die strategische Weiterentwicklung unseres Unternehmens bauen wir gezielt die Kompetenzen auf, die für die nächste Entwicklungsphase von RTL Deutschland entscheidend sind. Gemeinsam schaffen wir die Voraussetzung, um unser Portfolio weiterzuentwickeln, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und unsere Position im Wettbewerb nachhaltig zu stärken."Max Orgonyi, Chief Transformation & AI Officer und Geschäftsführer: "RTL hat nun - zusammen mit Sky - eine fast einzigartige Möglichkeit mit den großen US-Plattformen auf Augenhöhe in einem der wichtigsten weltweiten Medien-Märkte zu konkurrieren. Um dies erfolgreich zu tun, werden wir eine anspruchsvolle Transformationsagenda umsetzen, inklusive der Realisierung von jährlichen Synergien in Höhe von 250 Millionen Euro sowie des konsequenten Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in allen Bereichen der Wertschöpfungskette. Ich freue mich darauf, diese spannende Aufgabe mitverantworten zu dürfen, sowie auf die Zusammenarbeit mit meinen exzellenten Teams."Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Eva Messerschmidt | Chief Communications Officer RTL Deutschland | T: 0221 456 74100 | eva.messerschmidt@rtl.deJasmin Menzer | Leiterin Bildredaktion | T: +49 221-456-74281 | jasmin.menzer@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6292265