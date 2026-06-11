Die Frasers Group hat HUGO BOSS zu einem M&A-Case bewegt. Innerhalb von zwei Tagen hat der britische Einzelhändler und Aktionär zunächst seine Governance-Position entschärft, indem er den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Stephan Sturm, unterstützte und die angepasste Dividendenpolitik begrüßte, bevor er seine Absicht bekannt gab, ein unaufgefordertes freiwilliges Übernahmeangebot zu einem Preis von 38,00 EUR pro Aktie zu unterbreiten. Frasers ist bereits ein aktiver Ankeraktionär mit etwa 25% und einer Vertretung im Aufsichtsrat, was das Angebot zu einem weiteren Schritt in seinem Bestreben um Einfluss macht. Während das Angebot möglicherweise einen kurzfristigen Bewertungsboden schaffen könnte, betrachten wir es als opportunistisch und finanziell unattraktiv für langfristige Aktionäre. HALTEN bestätigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hugo-boss-ag
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