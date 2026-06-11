Original-Research: DN Group AG - von GBC AG



11.06.2026 / 14:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu DN Group AG Unternehmen: DN Group AG ISIN: DE000A3DW408 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 6,90 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Weiterer Ausbau des Beteiligungsportfolios umgesetzt, deutliche Ergebnisverbesserung erreicht, Rating KAUFEN



Die DN Group AG sieht sich als Impact Investing-Unternehmen, mit dem Fokus auf Beteiligungen, die in Zukunftsbranchen tätig sind. Als solche Branchen hat die Gesellschaft Unternehmen vor allem aus den Bereichen KI, Mobilität zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie ausgemacht. Im Rahmen der Unternehmensstrategie werden Beteiligungen gemäß diesem Investitionsfokus und auf Basis des eigens entwickelten Venture Impact Assesment Prozesses eingegangen, sowie Unternehmen am Kapitalmarkt begleitet.



Gemessen am bilanziellen Wertansatz ist die More Impact AG aktuell die wichtigste Beteiligung. Das Unternehmen versteht sich als börsennotierter "High-Tech Medical Hub" und fokussiert sich auf Produktinnovationen sowie strategische Beteiligungen im medizinischen Umfeld. Zu den wesentlichen Assets zählen die BG Braingate Technology GmbH mit der patentierten Zigarettenpräparationsvorrichtung Z-Boxx zur Reduktion von Schadstoffaufnahme und Nikotinkonsum sowie M-Boxx für medizinisches Cannabis. Zudem entwickelt die Tochtergesellschaft The Key Unternehmensberatung GmbH die nadellose Injektionstechnologie Speedinject, die insbesondere für Patienten mit Nadelphobie oder regelmäßigem Injektionsbedarf von Bedeutung ist.



Die DN Group AG hat Ende 2025 rund 25 % der Anteile an der Algene Holding SE erworben. Der Kaufpreis von 105 Mio. € wurde im Rahmen eines Aktientauschs durch Abgabe von 30 Millionen More-Impact-Aktien beglichen. Algene produziert hochreine Mikroalgen als nachhaltige Rohstoffbasis für die Branchen Lebensmittel, Kosmetik, Pharma und weitere Anwendungen. Das Unternehmen nutzt ein patentiertes, geschlossenes Produktionssystem mit hoher Produktivität, kontinuierlicher Fertigung und GMP-Cosmetics zertifizierter Qualität.



Im September 2025 hat die DN Group AG eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage von 88 % der Aktien an der EcoMotion Holding AG durchgeführt. EcoMotion verfügt über eine patentierte automatisierte Park- und Parkhaustechnologie. Durch den Wegfall klassischer Infrastruktur wie Rampen, Rangierflächen und Treppenhäuser wird die Flächeneffizienz deutlich erhöht. Zu den Zielkunden zählen unter anderem Immobilienentwickler, Logistikunternehmen, Parkhausbetreiber und Immobilieneigentümer.



Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 verzeichnete die DN Group AG einen Rückgang der Gesamterträge auf 47,52 Mio. € (VJ: 204,45 Mio. €). Gleichzeitig konnte die Gesellschaft einen Anstieg des Nachsteuerergebnisses auf 23,10 Mio. € (VJ: 20,19 Mio. €) erzielen. Maßgeblich hierfür waren Bewertungsgewinne aus der More-Impact-Beteiligung im Zusammenhang mit dem Algene-Erwerb sowie erstmals nennenswerte Beratungserlöse von 2,51 Mio. €. Gleichzeitig sanken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen deutlich auf 10,88 Mio. €, da im Gegensatz zum Vorjahr keine größeren Buchverluste anfielen.



Wir haben den fairen Wert der DN Group AG im Rahmen eines NAV-Ansatzes ermittelt. Der Net Asset Value (NAV) bzw. Substanzwert stellt das wirtschaftliche Eigenkapital dar, das sich aus den Marktwerten der Vermögenswerte abzüglich des Fremdkapitals ergibt. Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zum 31.12.25 mit 412,72 Mio. € (31.12.24: 280,93 Mio. €) der mit Abstand größte Aktivposten der Gesellschaft. Zuzüglich der weiteren Vermögenswerte und abzüglich der zinstragenden Verbindlichkeiten sowie der Overheadkosten haben wir einen Gesamt-NAV in Höhe von 383,63 Mio. € ermittelt. Je Aktie entspricht dies 6,90 €, weshalb wir das Rating "KAUFEN" vergeben.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260611_DN_Anno



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de



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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR

Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher

Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher

Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung



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Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 11.06.2026 (11:05 Uhr)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 11.06.2026 (14:30 Uhr)



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