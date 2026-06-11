Original-Research: DN Group AG - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu DN Group AG
Weiterer Ausbau des Beteiligungsportfolios umgesetzt, deutliche Ergebnisverbesserung erreicht, Rating KAUFEN
Im September 2025 hat die DN Group AG eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage von 88 % der Aktien an der EcoMotion Holding AG durchgeführt. EcoMotion verfügt über eine patentierte automatisierte Park- und Parkhaustechnologie. Durch den Wegfall klassischer Infrastruktur wie Rampen, Rangierflächen und Treppenhäuser wird die Flächeneffizienz deutlich erhöht. Zu den Zielkunden zählen unter anderem Immobilienentwickler, Logistikunternehmen, Parkhausbetreiber und Immobilieneigentümer.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 verzeichnete die DN Group AG einen Rückgang der Gesamterträge auf 47,52 Mio. € (VJ: 204,45 Mio. €). Gleichzeitig konnte die Gesellschaft einen Anstieg des Nachsteuerergebnisses auf 23,10 Mio. € (VJ: 20,19 Mio. €) erzielen. Maßgeblich hierfür waren Bewertungsgewinne aus der More-Impact-Beteiligung im Zusammenhang mit dem Algene-Erwerb sowie erstmals nennenswerte Beratungserlöse von 2,51 Mio. €. Gleichzeitig sanken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen deutlich auf 10,88 Mio. €, da im Gegensatz zum Vorjahr keine größeren Buchverluste anfielen.
Wir haben den fairen Wert der DN Group AG im Rahmen eines NAV-Ansatzes ermittelt. Der Net Asset Value (NAV) bzw. Substanzwert stellt das wirtschaftliche Eigenkapital dar, das sich aus den Marktwerten der Vermögenswerte abzüglich des Fremdkapitals ergibt. Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zum 31.12.25 mit 412,72 Mio. € (31.12.24: 280,93 Mio. €) der mit Abstand größte Aktivposten der Gesellschaft. Zuzüglich der weiteren Vermögenswerte und abzüglich der zinstragenden Verbindlichkeiten sowie der Overheadkosten haben wir einen Gesamt-NAV in Höhe von 383,63 Mio. € ermittelt. Je Aktie entspricht dies 6,90 €, weshalb wir das Rating "KAUFEN" vergeben.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260611_DN_Anno
Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
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86150 Augsburg
0821 / 241133 0
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 11.06.2026 (11:05 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 11.06.2026 (14:30 Uhr)
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